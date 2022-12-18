"Он становится самым интересным. Поездка в Россию — все еще способ сильно улучшить благосостояние семьи. Продолжаю консультировать южноамериканские и российские клубы и знаю: в последнее время запросов стало гораздо больше. Латиноамериканцы — тренд", - цитирует менеджера Sport24.
В Российской Премьер-лиге подошла к концу первая часть сезона. По итогам 17-ти туров национального первенства лидирует в турнирной таблице "Зенит" - сине-бело-голубые набрали 42 очка. "Спартак" записал на свой счет на 6 баллов меньше – красно-белые располагаются на второй строчке. На третьем месте с 35-ю очками в активе идет "Ростов".
Лепсая – о трансферном рынке РПЛ: запросов по латиноамериканцам стало гораздо больше — это тренд
Спортивный менеджер Тимур Лепсая поделился мнениям о тенденциях рынка игроков в РПЛ.
Фото: ТАСС