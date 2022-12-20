"РБ Спорт": Сычевой подписал контракт с "Крыльями Советов". В договоре есть сумма отступных только для "Зенита"

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Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой стал игроком "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Оренбург"
По данным источника, 26-летний россиянин Владимир Сычевой подписал контракт с самарскими "Крыльями Советов". В соглашении присутствует пункт о сумме отступных, но только для санкт-петербургского "Зенита".

Напомним, что Владимир Сычевой в первой части сезона выступал за "Оренбург". Страйкер наколотил 14 голов в 15 матчах и стал лучшим бомбардиром РПЛ после 17 туров. Недавно Владимир пролонгировал соглашение с оренбургским клубом до 2024 года. По новому договору, для того, чтобы выкупить футболиста потенциальному приобретателю необходимо заплатить 100 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что зарплата Сычевого в "Крыльях Советов" составит 4 миллиона рублей в месяц, а подъемные - 35 миллионов.

Источник: "РБ Спорт"


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