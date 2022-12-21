Дмитрий Кузнецов - о Сычевом в "Крыльях Советов": для него переход из "Оренбурга" в любой клуб РПЛ - шаг вперед

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Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал переход нападающего "Оренбурга" Владимира Сычевого в "Крылья Советов".
- Сколько Сычевой играл в Премьер-Лиге? Хотите, чтобы он сразу в "Спартак" или "Зенит" перешел? Для него переход из "Оренбурга" в любой клуб РПЛ - это шаг вперед. Не думаю, что он будет так же забивать в топовых клубах. Станет ли Сычевой вторым Агаларовым? Всё зависит от него и от команды. То, что он перешел - это уже хорошо. Для меня тоже странно, что в "Крылья". Обычно "Крылья" поставляют материал для команд, а здесь получается наоборот, - передает слова Кузнецова "Чемпионат".

Ранее стало известно, что 26-летний нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой договорился о переходе этой зимой в самарские "Крылья Советов", при этом волжане выплатят южноуральцам фиксированную сумму выкупа 100 миллионов рублей, прописанную в контракте игрока. По итогам осенней части сезона-2022/2023 Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах во всех турнирах, в том числе записал на свой счет 14 забитых мячей в 15 матчах Российской премьер-лиги, что позволило ему возглавить гонку бомбардиров вместе с забившим столько же вингером "Спартака" Квинси Промесом.

Сычевой внезапно переходит в "Крылья". У "Зенита" будут эксклюзивные условия выкупа

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Оренбург Крылья Советов Кузнецов
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