По информации источника, из-за тяжелой финансовой ситуации "Локомотив" установил потолок зарплаты для новых футболистов. Максимальный доход игрока может составить 5 миллионов рублей. Переход Глушенкова в стан "железнодорожников" состоится текущей зимой.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что вместе с Максимом Глушенковым из самарских "Крыльев Советов" в московский "Локомотив" проследует и Сергей Пиняев. Но сегодня в СМИ появилась информация о том, что Пиняев не хочет становиться футболистом "Локомотива" и не намерен проходить медицинский осмотр, подписывать контракт с новым клубом. Максим Глушенков не один раз переходил в аренду из московского "Спартака" в "Крылья Советов". Минувшим летом самарский клуб приобрел Глушенкова на постоянной основе. "Крылья Советов" идут одиннадцатыми в турнирной таблице РПЛ, "Локомотив" – четырнадцатыми, в зоне стыковых матчей.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Локомотив" будет платить Максиму Глушенкову около 5 миллионов рублей в месяц
Полузащитник "Крыльев Советов" Глушенков сможет получать в "Локомотиве" 5 миллионов рублей в месяц.
Фото: "СЭ"