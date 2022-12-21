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Широков: Дзюбе нужно идти в "Сочи". Там нужен нападающий

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Экс-игрок "Зенита" Роман Широков высказался по поводу будущего Артема Дзюбы.
Фото: Чемпионат.com
- По-хорошему, надо идти в "Сочи", где нужен нападающий. Но вопрос в том, хочет ли его видеть Курбан Бекиевич. "Локомотив" еще может взять, если уедут иностранцы. Если не получится с Глушенковым, может остаться один Игнатьев, - приводит комментарий Широкова "РБ Спорт".

34-летний российский форвард Артем Дзюба с ноября находится в поисках нового клуба. Футболист начинал сезон в турецком клубе "Адана Демирспор", но не смог завоевать место в стартовом составе и решил покинуть турецкий чемпионат. Сейчас СМИ связывают будущее лучшего Артема с "Торпедо" и кипрским клубом "Кармиотисса". Сам игрок хотел бы остаться в России. Дзюба является лучшим голеадором чемпионатов России.

"Сочи" в нынешнем розыгрыше РПЛ после 17 сыгранных туров располагается на 9 строчке. В активе южан 25 набранных баллов. Ранее владелец клуба Борис Ротенберг заявил, что "Сочи" не заинтересован в приглашении Дзюбы.


Сочи Дзюба Широков
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