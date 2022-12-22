"В это трансферное окно "Уралу" никто новый не нужен, у нас нет такой задачи сейчас. В прошлое окно мы взяли много игроков. У нас есть кем играть", - цитирует функционера "Матч ТВ".
"Урал" завершил первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-лиги на 10-м месте в турнирной таблице. "Шмели" набрали 21 очко в 17-ти встречах.
В последних 9-ти играх национального чемпионата уральцы потерпели одно поражение – уступили "Ахмату" в 10-м туре.
Г. Иванов – о зимнем трансферном окне: "Уралу" никто новый не нужен, у нас нет такой задачи
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о целях клуба на зимнее трансферное окно.
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