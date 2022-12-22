Подробностями потенциальной сделки по 21-летнему защитнику нижегородского "Пари НН" Ильи Агапова, в своем телеграм-канале поделился российский журналист Иван Карпов.
Недавно Илья Агапов даже удостаивался вызова в сборную России по футболу, но дебютировать за национальную команду еще не успел. За "Пари НН" в текущем сезоне Илья провел 16 матчей – 13 в РПЛ и три в Кубке России. Результативными действиями не отмечался, в сумме провел на футбольном поле 1425 минут. В нижегородский клуб Илья Агапов перешел летом 2022 года из "Спартака-2". Контракт Ильи с "Пари НН" на данный момент рассчитан до 30 июня 2023 года и подразумевает опцию продления еще на один год.
Журналист Карпов: ЦСКА и Локомотив поспорят за 21-летнего защитника "Пари НН" Илью Агапова
21-летний защитник футбольного клуба "Пари НН" может перейти в ЦСКА или "Локомотив". Трансфер возможен уже зимой.