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Metaratings: "Торпедо" интересуется форвардом сборной Узбекистана Сергеевым

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Нападающий казахстанского "Тобола" Игорь Сергеев может продолжить карьеру в "Торпедо".
Фото: ФК "Тобол"
По информации источника, "Торпедо" проявляло интерес к Сергееву еще в летнее трансферное окно, но тогда "Тобол" не отпустил форварда. Зимой московский клуб готов вернуться к кандидатуре Сергеева.

Игорь Сергеев выступает за "Тобол" с лета прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи. До этого 29-летний форвард защищал цвета "Актобе", "Пахтакора", "Аль-Дафры" из ОАЭ и китайской "Бейцзин Гоань".

Кроме того, на счету Сергеева 67 матчей в составе сборной Узбекистана, в которых он забил 19 голов.

Источник: Metaratings


Тобол Торпедо Российские трансферы
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