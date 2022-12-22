По информации источника, "Торпедо" проявляло интерес к Сергееву еще в летнее трансферное окно, но тогда "Тобол" не отпустил форварда. Зимой московский клуб готов вернуться к кандидатуре Сергеева.
Игорь Сергеев выступает за "Тобол" с лета прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи. До этого 29-летний форвард защищал цвета "Актобе", "Пахтакора", "Аль-Дафры" из ОАЭ и китайской "Бейцзин Гоань".
Кроме того, на счету Сергеева 67 матчей в составе сборной Узбекистана, в которых он забил 19 голов.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Торпедо" интересуется форвардом сборной Узбекистана Сергеевым
Нападающий казахстанского "Тобола" Игорь Сергеев может продолжить карьеру в "Торпедо".
Фото: ФК "Тобол"