"Если Пиняев уйдет, это серьезная потеря для "Крыльев"? Нет. Из команды уже уходили такие лидеры, как Зиньковский и Сергеев. Работа выстроена так, что через какое-то время после продажи ключевых футболистов в "Крыльях" появляется новая звезда", - приводит слова экс-игрока самарцев "РБ Спорт".
Напомним, ранее появилась информация, что Сергей Пиняев может продолжить карьеру в "Локомотиве". Возможный переход подтвердил главный тренер "Крыльев" Сергей Осинькин. Позже стало известно, что Пиняев может отказаться от трансфера.
В текущем сезоне Пиняев сыграл в 15 матчах за "Крылья", в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Полузащитник выступает за самарцев с лета прошлого года, когда перебрался из "Чертаново". В ноябре Пиняеву исполнилось 18 лет.
Бобер: уход Пиняева не станет серьезной потерей для "Крыльев". Через какое-то время появится новая звезда
Бывший полузащитник "Крыльев Советов" Антон Бобер поделился мнением о возможном уходе из команды Сергея Пиняева.
Фото: ПФК "Крылья Советов"