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Аленичев: Дзюба, Заболотный, Соболев и Комличенко затерялись бы в Азии - пусть поедут туда и докажут обратное

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Экс-полузащитник "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о гипотетических перспективах российских нападающих в азиатских лигах.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Я маленький, как японец или кореец. Думаю, что точно не потерялся бы в азиатских лигах. С техникой у меня всё было нормально - их уровень потянул бы. Смогли бы там играть российские футболисты? Дзюба, Заболотный, Соболев и Комличенко затерялись бы в Азии. Я ошибаюсь? Пусть поедут туда и докажут обратное! - передает слова Аленичева "Чемпионат".

В южнокорейской К-Лиге выступает 32-летний российский нападающий Станислав Ильюченко, который является игроком клуба "Сеул". В 2022 году футболист провел 42 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 1 результативный пас. Ильюченко переехал в Южную Корею в июне 2019 года, в статусе свободного агента перейдя из немецкого "Дуйсбурга" в "Похан Стилерс", за который выступал до января 2021 года (48 матчей, 31 гол, 12 ассистов). С января 2021 года по июль 2022 года российский нападающий выступал за "Чонбук Моторс" (66 матчей, 23 гола, 5 ассистов), после чего перешел в "Сеул" (19 матчей, 7 голов, 1 ассист). При этом Ильюченко никогда не вызывался в сборную России.

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Дзюба Заболотный Соболев Комличенко Ильюченко Аленичев
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