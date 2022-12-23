Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Юран: если нас не хотят видеть в Европе, то пошли они подальше. Мы разве должны их умолять?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал возможный выход РФС из состава УЕФА.
Фото: РПЛ
"Если нас не хотят видеть в Европе, то пошли они подальше. Мы разве должны проситься и умолять их? Да никогда — у нас есть свои достоинства. Если есть возможность в Азию, то почему бы и нет? Да, в Европе уровень повыше, но так или иначе это международный уровень", - цитирует Юрана "Чемпионат".

Напомним, в феврале этого года ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в международных турнирах под эгидой организаций. В связи с этим сборная России не сыграла в стыковых матчах за право пробиться на ЧМ-2022. Позже стало известно, что Россия пропустит и Евро-2024. Кроме того, российские клубы не участвуют в текущем розыгрыше еврокубковых турниров.

В связи с этой ситуацией РФС рассматривает возможность выхода из состава УЕФА и перехода в АФК - азиатскую футбольную конфедерацию.


Юран
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Министр спорта Франции: поведение аргентинской команды после победы в финале ЧМ-2022 было жалким
Daily Mirror: "Атлетико" готов отпустить Феликса в аренду в АПЛ за 8 млн фунтов 1
Капелло: сборная России в Азии? Это странно. Не ассоциирую Россию с азиатской страной
Сунесс: Мартинес выглядел как вульгарный клоун. Думать, что его поступок уместен - убого
Mirror: "Манчестер Юнайтед" начал переговоры по трансферу Гакпо
Mozzart Sport: Максимович, которым интересуется "Спартак", отказался от трансфера в "Эспаньол" 1
Эмери: когда Мартинес вернется в "Астон Виллу", я поговорю с ним о его празднованиях и уважении
Дель Боске: Месси - лучший игрок, которого я когда-либо видел
Раньери стал главным тренером "Кальяри", выступающего в итальянской Серии Б
Экс-игрок "ПСЖ" и сборной Франции Матюиди объявил о завершении карьеры
Юран: если нас не хотят видеть в Европе, то пошли они подальше. Мы разве должны их умолять?
Фабрицио Романо: Тен Хаг хочет сохранить Рэшфорда в "Манчестер Юнайтед". Ему предложат новый долгосрочный контракт
Тренер сборной Марокко: при всем уважении к "Фиорентине", Амрабат должен играть за один из 10 лучших клубов мира
Осинькин: раньше азиатский турнир казался проходным, но в Катаре выстрелили и Япония, и Корея, и Австралия 3
one.co.il: "Краснодар" предлагает Ивичу зарплату в 1,5 млн евро в год, чтобы он согласился возглавить клуб