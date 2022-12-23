"Если нас не хотят видеть в Европе, то пошли они подальше. Мы разве должны проситься и умолять их? Да никогда — у нас есть свои достоинства. Если есть возможность в Азию, то почему бы и нет? Да, в Европе уровень повыше, но так или иначе это международный уровень", - цитирует Юрана "Чемпионат".
Напомним, в феврале этого года ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в международных турнирах под эгидой организаций. В связи с этим сборная России не сыграла в стыковых матчах за право пробиться на ЧМ-2022. Позже стало известно, что Россия пропустит и Евро-2024. Кроме того, российские клубы не участвуют в текущем розыгрыше еврокубковых турниров.
В связи с этой ситуацией РФС рассматривает возможность выхода из состава УЕФА и перехода в АФК - азиатскую футбольную конфедерацию.
Юран: если нас не хотят видеть в Европе, то пошли они подальше. Мы разве должны их умолять?
Экс-тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал возможный выход РФС из состава УЕФА.
Фото: РПЛ