- Сборная Испании назначила Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера. Не знаю, как он проявит себя в будущем, но хотелось бы видеть в сборных молодых специалистов. Думаю, в будущем на пост главного тренера "Фурия Роха" может претендовать и Гильермо Абаскаль. У этого специалиста огромный потенциал, - передает слова Рианчо Sport24.
33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль занял должность главного тренера московского "Спартака" в июне 2022 года. Под руководством Абаскаля красно-белые уступили "Зениту" со счетом 0:4 в матче за Суперкубок России, занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам осенней части сезона (36 очков в 17 матчах) и вышли в верхнюю сетку плей-офф Кубка России с первого места в группе Пути РПЛ с "Зенитом", "Крыльями Советов" и "Факелом" (13 очков в 6 матчах).
Рианчо: у Абаскаля огромный потенциал, в будущем он сможет претендовать на пост главного тренера сборной Испании
Экс-тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал назначение новым главным тренером сборной Испании Луиса де ла Фуэнте.
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