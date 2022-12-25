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Осинькин – об уходе Пиняева: "Крылья" готовы к тому, чтобы безболезненно заменить Сергея

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о потенциальном уходе из клуба форварда Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Наш спортивный отдел готов к этой ситуации. У нас есть определённые кандидаты. Мы хотим сделать всё, чтобы безболезненно заменить Пиняева. Понятно, что осенью это был яркий игрок нашей команды, продуктивный", - цитирует тренера Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пиняев вместе с форвардом самарцев Максимом Глушенковым прошел медосмотр и близок к переходу в "Локомотив". Уход 18-летнего футболиста подтвердил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а сам Пиняев попрощался с болельщиками "Крыльев".


Осинькин Пиняев Крылья Советов
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