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Осинькин: Сычевой был №1 в нашем шорт-листе. Он крупный парень, нашей "мелкой" команде не хватает габаритов

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал переход в его команду лучшего бомбардира текущего сезона РПЛ Владимира Сычевого, который ранее выступал за "Оренбург".
Фото: ФК "Оренбург"
– Сычевой в нашем шорт-листе был под номером один. Благодаря усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и спортивного отдела клуба мы сумели его подписать. Он может дать yfv новые опции. Владимир – крупный парень, а нашей "мелкой" команде не хватает габаритов. Надеемся, нам помогут его умения вести силовую борьбу и играть в активный футбол с большим количеством движения. Надеемся, он и дальше будет прогрессировать, останется ярким бомбардиром теперь в нашей команде, – цитирует Осинькина Metaratings.

Сегодня самарские "Крылья Советов" официально объявили о переходе 26-летнего российского центрального нападающего Владимира Сычевого из футбольного клуба "Оренбург". Напомним, что Сычевой по итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона является ее лучшим бомбардиром. Владимир отметился забитыми мячами четырнадцать раз. Столько же голов на счету атакующего полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса, но у него меньше мячей, забитых непосредственно с игры. Футбольный клуб "Оренбург" ушел на зимнюю паузу, занимая седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ (из шестнадцати), "Крылья Советов" идут одиннадцатыми. В зимнее трансферное окно из "Крыльев" уходят Максим Глушенков и Сергей Пиняев – основные и ключевые футболисты самарского клуба. Оба игрока должны перейти в московский "Локомотив". Также существует вариант, при котором в этот же клуб переберется Артем Соколов, а в "Крыльях Советов" останется Сергей Бабкин, переехавший в Самару на правах аренды.


Осинькин Сычевой Крылья Советов РПЛ
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