"Бессмысленные слухи, которые не стоят комментариев", — сказал Медведев "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Языджи попал в сферу интересов "Зенита" и "Динамо".
Турецкий хавбек на протяжении второй части сезона выступал в составе ЦСКА на правах аренды и забил 8 мячей в 10-ти матчах чемпионата России.
Летом игрока "Лилля" арендовал "Трабзонспор". Он провел 4 игры в нынешнем чемпионате Турции и не отличился результативными действиями.
Гендиректор "Зенита" - об интересе к Языджи: бессмысленные слухи не стоят комментариев
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе питерцев к полузащитнику "Трабзонспора" Юсуфу Языджи.
Фото: РПЛ