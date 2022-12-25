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Гендиректор "Зенита" - об интересе к Языджи: бессмысленные слухи не стоят комментариев

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе питерцев к полузащитнику "Трабзонспора" Юсуфу Языджи.
Фото: РПЛ
"Бессмысленные слухи, которые не стоят комментариев", — сказал Медведев "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что Языджи попал в сферу интересов "Зенита" и "Динамо".

Турецкий хавбек на протяжении второй части сезона выступал в составе ЦСКА на правах аренды и забил 8 мячей в 10-ти матчах чемпионата России.

Летом игрока "Лилля" арендовал "Трабзонспор". Он провел 4 игры в нынешнем чемпионате Турции и не отличился результативными действиями.


Зенит Медведев Языджи Трабзонспор Лилль Российские трансферы
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