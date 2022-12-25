"Российскому футболу Бердыев точно ничего не даст. У него возраст не тот, чтобы что?то дать. Некоторые в таком возрасте таблетки принимают, потому что не понимают, где находятся. Желаю ему только успехов. Команда так и будет болтаться в середине таблицы, а, может, и ниже", — цитирует Попова "Матч ТВ".
Попов выступал в составе "Рубина" с 2008-го по 2009 год, когда команду возглавлял Бердыев. Под его руководством Попов стал двукратным чемпионом России.
О назначении Бердыева главным тренером "Сочи" стало известно сегодня. Южане завершили осеннюю часть Российской Премьер-лиги на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков в 17-ти турах.
Алексей Попов – о Бердыеве в "Сочи": футболу он ничего не даст. В таком возрасте таблетки принимают
Экс-футболист "Рубина" Алексей Попов поделился мнением о назначении экс-наставника казанцев Курбана Бердыева главным тренером "Сочи".
Фото: РИА Новости