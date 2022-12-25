Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Алексей Попов – о Бердыеве в "Сочи": футболу он ничего не даст. В таком возрасте таблетки принимают

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист "Рубина" Алексей Попов поделился мнением о назначении экс-наставника казанцев Курбана Бердыева главным тренером "Сочи".
Фото: РИА Новости
"Российскому футболу Бердыев точно ничего не даст. У него возраст не тот, чтобы что?то дать. Некоторые в таком возрасте таблетки принимают, потому что не понимают, где находятся. Желаю ему только успехов. Команда так и будет болтаться в середине таблицы, а, может, и ниже", — цитирует Попова "Матч ТВ".

Попов выступал в составе "Рубина" с 2008-го по 2009 год, когда команду возглавлял Бердыев. Под его руководством Попов стал двукратным чемпионом России.

О назначении Бердыева главным тренером "Сочи" стало известно сегодня. Южане завершили осеннюю часть Российской Премьер-лиги на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков в 17-ти турах.


Попов Бердыев Рубин Сочи
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент - о будущем Мантуана и Ивана: еще ничего не решено. Игроки хотят продолжить карьеру в "Зените"
Колыванов - о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола: больше надо, чем не надо. Мы должны играть с кем-то эксклюзив
Кассано: идите к черту фанаты Марадоны! Весь мир у ног Месси - величайшего игрока в истории
Агент экс-игрока "Химок" Ламкеля Зе: игроком интересуются большие российские клубы 1
"РБ Спорт": "Оренбург" хочет выкупить Титкова у "Локомотива"
Сычевой: возместить после смены фамилии траты болельщикам "Оренбурга" за купленные футболки? Моих футболок ни у кого нет
Marca: руководство "Реала" считает, что трансфер Мбаппе может испортить атмосферу в команде
Погба: у Роналду потрясающая дисциплинированность. Он просто на другом уровне относительно остальных 1
Sport24: "Краснодар" близок к договоренности с "Карабахом" по трансферу бразильца Борхеса
Football Italia: Кришито тренируется в составе "Дженоа". Ранее футболист объявлял о завершении карьеры
Погба: Фергюсон – не такой тренер, как Гвардиола, который больше общается с командой
A Bola: Зидан и Энрике – основные кандидаты в тренеры Португалии после отказа Моуринью
Сычевой – о своей результативности: если я не забил, значит я уже плохо сыграл
Sport24: "Динамо" на втором сборе хочет провести матчи с боснийским и болгарским клубами
Семин: возвращение Бердыева – большой плюс для "Сочи"