"Многие восхищаются работой Абаскаля в "Спартаке"? Да, восхищаются, но лично я пока не вижу у "Спартака" цельной и сбалансированной игры в атаке и обороне", - цитирует Шаронова "Матч ТВ".
Напомним, Абаскаль занял пост главного тренера "Спартака" летом этого года. Красно-белые по итогам 17-ти туров идут на втором месте в таблице Российской Премьер-лиги. Москвичи записали себе в актив 36 очков. На первой строчке первую часть чемпионата завершил "Зенит".
Шаронов: многие восхищаются Абаскалем, но я не вижу у "Спартака" цельной игры в атаке и обороне
Главный тренер хабаровского СКА Роман Шаронов поделился мнением об игре "Спартака" под руководством испанского наставника Гильермо Абаскаля.
Фото: РИА Новости