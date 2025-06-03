Дуглас Сантос определил пять лучших легионеров РПЛ

"Угальде и Барко из "Спартака". Лусиано, который пришёл недавно, но уже забил достаточное количество голов. Барриос — на протяжении многих лет он держит очень высокий уровень. И Кассьерра — очень помогает команде", - приводит слова Сантоса Legalbet.
В сезоне-2024/25 костариканский нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде в 29 матчах Российской Премьер-Лиги забил 17 голов, став лучшим бомбардиром чемпионата России. Его одноклубник, аргентинский полузащитник Эсекьель Барко в в 27 матчах забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.
В составе петербургского "Зенита" аргентинский нападающий Лусиано Гонду в 23 матчах забил 10 голов и отдал 1 передачу, колумбийский форвард Матео Кассьерра в 30 матчах забил 8 голов и отдал 4 передачи, а колумбийский опорный полузащитник Вильмар Барриос в 28 матчах не отметился результативными передачами.
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Фото: ФК "Зенит"