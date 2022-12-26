"На позиции где играл Сычевой, у нас вообще нет проблем в клубе. Пока не планируем никаких действий в поиске нападающего, тем более на эту позицию. Мы уже усилились, подписали Матиаса Переса из Аргентины", - цитирует Еремякина Metaratings.
Напомним, "Крылья Советов" накануне, 25 декабря, объявили о переходе Владимира Сычевого из "Оренбурга". Форвард будет выступать за самарцев под фамилией Писарский.
В первой части сезона Сычевой провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 14 мячей и отдал 2 результативные передачи. Нападающий делит с Квинси Промесом из "Спартака" лидерство в гонке бомбардиров чемпионата России.
Президент "Оренбурга": у нас нет проблем на позиции, где играл Сычевой. Не планируем искать нападающего
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал, что клуб не ищет форварда на замену Владимиру Сычевому.
Фото: ФК "Оренбург"