"Курбан Бекиевич зарекомендовал себя одним из самых грамотных специалистов в российском футболе. Для тренера такого уровня трехлетнее отсутствие в Российской премьер-лиге ничего не значит. С позиции "Сочи" это шикарный выбор", - цитирует Газизова Vprognoze.ru.
Напомним, "Сочи" официально объявил о назначении Курбана Бердыева в воскресенье, 25 декабря. Последним местом работы специалиста был иранский "Трактор", который он покинул ради возвращения в РПЛ.
Бердыев не работал в РПЛ с 2019 года, когда во второй раз покинул казанский "Рубин". Также он тренировал "Ростов". В августе этого года Курбану Бекиевичу исполнилось 70 лет.
Газизов - о назначении Бердыева в "Сочи": шикарный выбор. Трехлетнее отсутствие в РПЛ ничего не значит
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал назначение Курбана Бердыева главным тренером "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"