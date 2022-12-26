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Газизов - о назначении Бердыева в "Сочи": шикарный выбор. Трехлетнее отсутствие в РПЛ ничего не значит

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал назначение Курбана Бердыева главным тренером "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"
"Курбан Бекиевич зарекомендовал себя одним из самых грамотных специалистов в российском футболе. Для тренера такого уровня трехлетнее отсутствие в Российской премьер-лиге ничего не значит. С позиции "Сочи" это шикарный выбор", - цитирует Газизова Vprognoze.ru.

Напомним, "Сочи" официально объявил о назначении Курбана Бердыева в воскресенье, 25 декабря. Последним местом работы специалиста был иранский "Трактор", который он покинул ради возвращения в РПЛ.

Бердыев не работал в РПЛ с 2019 года, когда во второй раз покинул казанский "Рубин". Также он тренировал "Ростов". В августе этого года Курбану Бекиевичу исполнилось 70 лет.


Газизов Бердыев Сочи
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