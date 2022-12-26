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Божович: при Бердыеве в "Сочи" Дзюба смог бы еще год-два поиграть на хорошем уровне

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Экс-наставник "Локомотива", "Динамо" и других российских клубов Миодраг Божович считает, что Артему Дзюбе следует присоединиться к "Сочи", который возглавил Курбан Бердыев.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
– Бердыев – один из самых лучших российских тренеров. Я думаю, он может помочь не только "Сочи", но и Дзюбе. Это будет последний шанс для Артема. При Бердыеве он сможет еще год-два играть на хорошем уровне, – приводит слова Божовича Metaratings.

Напомним, что вчера, 25 декабря, футбольный клуб "Сочи" в своих социальных сетях официально объявил о назначении Курбана Бекиевича Бердыева главным тренером сочинской команды. Контракт Бердыева будет действовать до лета 2025 года. На данный момент, по итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги, "Сочи" идет на девятом месте в турнирной таблице. Артем Дзюба, находящийся в возрасте 34-х лет, находится без клуба с начала ноября текущего года, когда он расторг контракт с турецкой командой "Адана Демирспор", в которую он переходил в августе 2022 года. В Турции Дзюба успел забить лишь один мяч, причем в своем дебютном матче за новый клуб. Артем Дзюба играл под руководством Миодрага Божовича в тульском "Арсенале" перед ЧМ-2018.


Божович Бердыев Сочи Дзюба
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