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Президент "Оренбурга": выкупим Хотулева у "Зенита" и Оганесяна из "Спартака"

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал, что клуб планирует выкупить футболистов, находящихся в аренде.
Фото: ФК "Оренбург"
"Мы выкупаем у "Зенита" Хотулева. Либо до Нового года, либо до 10 января сделка состоится. В конце сезона у нас будет право выкупа Оганесяна у "Спартака". Будем его выкупать", - цитирует Еремякина "РБ Спорт".

Данила Хотулев выступает на правах аренды за "Зенит" с февраля этого года. С того момента защитник провел за клуб 20 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Степан Оганесян перебрался в "Оренбург" из "Спартака" в летнее трансферное окно. На его счету 15 матчей за команду Марцела Лички, один гол и один ассист.


Оренбург Зенит Оганесян
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