"Мы выкупаем у "Зенита" Хотулева. Либо до Нового года, либо до 10 января сделка состоится. В конце сезона у нас будет право выкупа Оганесяна у "Спартака". Будем его выкупать", - цитирует Еремякина "РБ Спорт".
Данила Хотулев выступает на правах аренды за "Зенит" с февраля этого года. С того момента защитник провел за клуб 20 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Степан Оганесян перебрался в "Оренбург" из "Спартака" в летнее трансферное окно. На его счету 15 матчей за команду Марцела Лички, один гол и один ассист.
Президент "Оренбурга": выкупим Хотулева у "Зенита" и Оганесяна из "Спартака"
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал, что клуб планирует выкупить футболистов, находящихся в аренде.
Фото: ФК "Оренбург"