- Работа какого тренера мне интересна? В "Ростове" я увидел интересные изменения по сравнению с тем, что было, когда мы с ними играли в 2019 году. Больше всего в плане того, как команда атакует - сейчас они пытаются это делать во всех зонах. Атака выстраивается от вратаря, потом переходит в позиционную стадию - в общем, видна работа Карпина. Также отметил бы Владимира Федотова. Это системный тренер, и его почерк в ЦСКА хорошо заметен, так же, как это было в "Оренбурге" и "Сочи". Многие восхищаются Абаскалем? Да, восхищаются, но лично я пока не вижу у "Спартака" цельной и сбалансированной игры в атаке и обороне, - передает слова Шаронова Matchtv.ru.
"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина в текущем сезоне побил клубный рекорд по количеству очков, набранных со старта чемпионата России, набрав по итогам 17 туров осенней части Российской премьер-лиги 35 очков. Этот показатель позволяет желто-синим занимать третье место в турнирной таблице во время зимней паузы. На второй строчке находится московский "Спартак", в активе которого 36 набранных очков. Возглавляет чемпионскую гонку петербургский "Зенит", на счету которого 42 турнирных балла. ЦСКА под руководством главного тренера Владимира Федотова набрал 29 очков в 17 матчах и занимает пятую позицию, уступая по личным встречам московскому "Динамо". 25 августа 2019 года "Ростов" Карпина победил на своем поле "Рубин" Романа Шаронова (2:1) в рамках 7 тура сезона РПЛ-2019/2020.
Шаронов: интересна работа Карпина в "Ростове", у "Спартака" Абаскаля пока не вижу цельной и сбалансированной игры
Экс-главный тренер "Рубина" и главный тренер "СКА-Хабаровска" Роман Шаронов высказался о работе наставников клубов РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"