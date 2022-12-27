"Необходимо понять, кто конечный бенефициар перехода в Азию. Если те же лица, которые инициировали введение Fan ID, то о последствиях перехода вряд ли задумывались, коммерческий эффект не просчитывали", - цитирует Салихову "СЭ".
Напомним, сегодня стало известно, что голосование по возможному переходу в АФК в Российском футбольном союзе состоится 31 декабря. После заседания исполкома президент организации Александр Дюков заявил, что окончательное решение будет принято 27 декабря.
Предыдущей весной ФИФА и УЕФА объявили о временном отстранении российских клубов и сборных от турниров под своей эгидой.
Зарема: если переход РФС в АФК инициировали те, кто ввел Fan ID, то о последствиях вряд ли задумывались
Спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о потенциальном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
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