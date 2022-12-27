"Однажды в Петербурге меня остановил полицейский. Он такой: дуй в трубочку. Я дунул, а он: ха! 2 и 5 промилле. Какого хрена? Я выпил один бокал! А он: нет, ты должен платить! Просил 60 тысяч рублей! Я отвечаю: ты с ума сошел? Забирай меня в тюрьму. Сошлись, кажется, на 20 тысячах", - цитирует Ломбертса Sport24.
Напомним, Никлас Ломбертс выступал за "Зенит" 10 лет - с 2007 по 2017 годы. Бельгиец провел за сине-бело-голубых 289 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. После ухода из "Зенита" Ломбертс перебрался в бельгийский "Остенде", где и завершил карьеру в 2020 году. С прошлого лета Никлас занял пост ассистента главного тренера в "Генте".
Ломбертс - о взятке полицейскому в Петербурге: просил 60 тысяч! Отвечаю: с ума сошел? Забирай меня в тюрьму
Бывший защитник "Зенита" Николас Ломбертс рассказал, как полицейский остановил его за рулем в нетрезвом виде.
Фото: ФК "Зенит"