"Впервые слышу, что Илья согласовал контракт с "Локомотивом". Игрок сейчас в отпуске — не хочу его беспокоить. В конце декабря приедет, после чего мы с ним поговорим", - цитирует Моисеева "Чемпионат".
Напомним, ранее "Чемпионат" сообщал, что Самошников согласовал условия перехода в "Локомотив" и перейдет в стан "железнодорожников" летом, когда истечет срок его соглашения с "Рубином".
Илья Самошников выступает за "Рубин" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в Первой лиге, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 2,5 млн евро. До "Рубина" Самошников играл за "Шинник", "Торпедо", "Велес" и "Арарат".
Агент Самошникова: впервые слышу, что Илья согласовал контракт с "Локомотивом"
Агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника "Рубина" Ильи Самошникова, не подтвердил информацию о том, что его клиент согласовал контракт с "Локомотивом".
Фото: БИЗНЕС Online