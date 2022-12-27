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Агент Самошникова: впервые слышу, что Илья согласовал контракт с "Локомотивом"

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Агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника "Рубина" Ильи Самошникова, не подтвердил информацию о том, что его клиент согласовал контракт с "Локомотивом".
Фото: БИЗНЕС Online
"Впервые слышу, что Илья согласовал контракт с "Локомотивом". Игрок сейчас в отпуске — не хочу его беспокоить. В конце декабря приедет, после чего мы с ним поговорим", - цитирует Моисеева "Чемпионат".

Напомним, ранее "Чемпионат" сообщал, что Самошников согласовал условия перехода в "Локомотив" и перейдет в стан "железнодорожников" летом, когда истечет срок его соглашения с "Рубином".

Илья Самошников выступает за "Рубин" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в Первой лиге, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 2,5 млн евро. До "Рубина" Самошников играл за "Шинник", "Торпедо", "Велес" и "Арарат".


Самошников Рубин Локомотив
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