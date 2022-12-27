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Агент Эль-Ямика: нет и шанса, что Джавад перейдет в "Локомотив". Мы отклонили их предложение

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Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника "Вальядолида" Джавада Эль-Ямика, заявил, что его клиент не перейдет в "Локомотив".
Фото: Getty Images
"Нет и шанса, что Эль-Ямик перейдет в "Локомотив". Мы уже разговаривали с клубом. Но предложение нас не устраивает. Мы его отклонили. Мы не хотим, чтобы игрок переезжал в Россию, потому что он еще сможет сыграть в большом клубе", - приводит слова агента "СЭ".

Напомним, ранее появилась информация, что "Локомотив" пытается договориться с "Вальядолидом" об аренде марокканского защитника Джавада Эль-Ямика.

Джавад Эль-Ямик выступает за "Вальядолид" с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне марокканец провел 8 матчей в испанской Ла Лиге, в которых не отмечался результативными действиями. До этого Эль-Ямик играл за "Дженоа", "Сарагосу" и "Перуджу". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего центрального защитника в 1,2 млн евро.

Эль-Ямик ездил в составе сборной Марокко на ЧМ-2022. Он провел на турнире 6 матчей.


Локомотив Вальядолид
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