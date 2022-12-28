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Газинский: футболисты "Краснодара", от уровня которых я был в шоке? Гранквист, Перейра, Измайлов, Широков и Мамаев

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Бывший полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский рассказал о футболистах клуба, которые его поразили.
Фото: ФК "Краснодар"
– Игроки "Краснодара", от уровня которых я был в шоке? Гранквист, Перейра, Измайлов, Широков и Мамаев. Гранквист вообще все умеет и не напрягается: обеими ногами исполняет передачи на любое расстояние, здорово позицию держит. У Андреаса великолепное понимание футбола, несмотря на то, что он защитник. Плюс прекрасно оснащен технически, – цитирует Газинского "Чемпионат".

Юрий Газинский играл за футбольный клуб "Краснодар" в период с июля 2013 года по август 2022 года. В общей сумме в футболке краснодарского клуба Газинский провел 282 матча, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач. После "Краснодара" Юрий перешел в футбольный клуб "Урал" из Екатеринбурга, за который он хорошо играет в текущем сезоне – 18 матчей в Российской премьер-лиге и на групповой стадии Кубка России, пять голов и три результативных передачи. До "Краснодара" Газинский представлял такие клубы, как "Торпедо", "Луч" и "Смена". За сборную России Юрий Газинский успел отыграть 21 матч, забить один мяч, который пришелся на домашний чемпионат мира по футболу, который проходил летом 2018 года. В свежем интервью Юрий рассказал о том, что не верит в свое возвращение в национальную команду, так как ее главный тренер Валерий Карпин предпочитает не вызывать возрастных игроков.


Газинский Краснодар Мамаев Широков Гранквист Измайлов Перейра
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