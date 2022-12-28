По данным источника, переговоры затрудняются – стороны не могут договориться о сумме компенсации за трансфер игрока, так как руководство азербайджанского клуба предъявило высокие требования.
Отмечается, что южане успели согласовать с футболистом условия контракта, но, если команды не найдут компромисс, то "быки" прекратят переговоры и откажутся от трансфера.
Кади пополнил состав "Карабаха" летом 2021 года. В действующем чемпионате Азербайджана 26-летний бразилец забил 4 гола в 15-ти матчах.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Краснодар" может отказаться от Кади из-за требований "Карабаха" по сумме компенсации
Трансфер полузащитника "Карабаха" Кади Боргеса в "Краснодар" может сорваться.
Фото: ФК "Карабах"