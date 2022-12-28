"Не знаю, что сейчас происходит с трансфером Боргеса. Клубы ведут переговоры напрямую", - цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что переход бразильца в "Краснодар" под угрозой срыва. Отмечалось, что причиной трудностей в переговорах являются запросы азербайджанской команды по сумме компенсации за игрока.
Боргес отметился четырьмя голами в 15 матчах нынешнего сезона чемпионата Азербайджана.
Представитель Боргеса: "Краснодар" и "Карабах" ведут переговоры по Кади напрямую – не знаю деталей
Агент полузащитника "Карабаха" Кади Боргеса Хелсио Алиск высказался о возможном переходе футболиста в "Краснодар".
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