"Я закрыл эту тему. Благодарен клубу за этот период и колоссальный опыт. У меня очень хорошие отношения с клубом. Мы внутри все обсудили. "Сочи" остался частичкой моего сердца, но дальше мы идем разными дорогами", — цитирует тренера "СЭ".
Гаранин вошел в тренерский штаб "Сочи" после того, как минувшим летом пост главного тренера команды покинул Владимир Федотов. По итогам первой части сезона Российской Премьер-лиги "Сочи" оказался на девятом месте в турнирной таблице с 25-ю очками в активе.
В декабре сочинский коллектив возглавил Курбан Бердыев.
Гаранин – об уходе из "Сочи": мы внутри все обсудили. Клуб остался частичкой моего сердца
Экс-тренер "Сочи" Вадим Гаранин высказался об уходе из команды.
Фото: ФК "Сочи"