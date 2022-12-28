- Фанаты "Зенита" — лучшие в мире, определенно. Они мне всегда очень нравились. Это олдскульные фанаты. Я люблю такое. Всегда классно видеть все эти баннеры и прочие штуки, которые они делают, – приводит мнение Ломбертса Sport24.
С 2023 года на "Газпром Арене" будет действовать система FAN ID, которая обязывает болельщиков оформлять специальную цифровую карту. Фанатское объединение "Ландскрона" еще летом объявила о том, что не будет оформлять цифровую карту и присоединится к бойкоту болельщиков других клубов.
Бельгийский защитник Николас Ломбертс был игроком "Зенита" с 2007 по 2017 годы. С сине-бело-голубыми футболист выигрывал 4 титула чемпиона России, два Кубка России, 4 суперкубка России и Кубок УЕФА. Сейчас Ломбертс является ассистентом главного тренера бельгийского "Гента".
Ломбертс: фанаты "Зенита" - лучшие в мире
Экс-игрок "Зенита" Николас Ломбертс высказался о фанатах "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"