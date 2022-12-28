Как сообщают СМИ, возможное решение о выходе из УЕФА и переходе РФС в АФК будет принято 30 декабря на исполкоме.
Ранее Александр Дюков заявлял, что РФС настроен на обсуждение возможного перехода Союза в АФК. Итоговое решение должно было быть принято во вторник, 27 декабря, но заседание не состоялось и было перенесено. Для того, чтобы Россия приняла участие в отборе к ЧМ-2026 РФС должен подать заявку о выходе из УЕФА 31 декабря. Напомним, что все российские сборные и клубы не имеют права участвовать в международных и европейских соревнованиях по эгидой ФИФА И УЕФА.
В нынешнем сезоне РПЛ после 17 сыгранных туров в лидирующую тройку входят "Зенит", "Спартак" и "Ростов". На зимнюю паузу "Зенит" ушел на первом месте, набрав 42 балла, "Спартак" с 36-ю очками располагается на 2 месте. А "Ростов" набрал 35 очков и замыкает тройку.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": исполком РФС по возможному переходу в Азию пройдет 30 декабря
Стала известная дата исполкома РФС по переходу в Азиатскую конфедерацию футбола.
Фото: РФС