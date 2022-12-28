"В текущих геополитических реалиях нахождение РФС в УЕФА противоречит национальным интересам России. На диктате и постоянных тычках от коллективного Запада спортивной дружбы с недружественными нам странами не построить", — цитирует Терюшкова "РБ Спорт".
В конце ноября президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что вопрос о переходе в АФК будет вынесен на обсуждение в ходе ближайшего заседания исполкома. По его итогам 23 декабря стало известно, что голосование пройдет 27 декабря. Позднее сообщалось, что решение примут 31 числа.
Терюшков: сейчас нахождение РФС в УЕФА противоречит национальным интересам России
Бывший член наблюдательного совета "Химок" и депутат Госдумы Роман Терюшков поделился мнением о возможности перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
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