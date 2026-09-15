Победный дубль Грулёва в Химках и характер "Сочи". Обзор 11-го тура Первой лиги

"Нижний Новгород" увеличивает отрыв
В центральном матче тура "Торпедо" принимало "Нижний Новгород". Автозаводцы подходили к этому матчу с серией из четырёх побед кряду и были намерены продолжить в матче с лидером. Впрочем, команда Вадима Гаранина была против - выждав стартовый натиск хозяев, гости заработали штрафной, а Грулёв после навеса Соколова точно пробил головой. Чёрно-белые отыгрались перед перерывом - Медведев опередил на выходе Берковского, удар Юшина по пустым воротам пришелся в защитника, а вот Каштанову уже никто не помешал.
Во второй половине нижегородцы начали неплохо и в сутолоке при угловом получили право на пенальти - Цыпченко сфолил против Пополитова в своей штрафной, а Грулёв уверенно реализовал пенальти. Для Вячеслава этот гол стал уже 12-м в текущем чемпионате, отрыв в снайперской гонке увеличился до трёх голов, а концовку волжане максимально упростили, доведя дело до победы. 1:2 - "Нижний Новгород" увеличивает отрыв от второго и третьего места до шести очков, столько же, но по потерянным уступает "Торпедо".
"Сочи" вновь показывает характер
"Велес", который на своём поле в Домодедово, выиграл все пять матчей в этом чемпионате, принимал "Сочи", который после пяти побед кряду уступил дома "Нижнему Новгороду". В начале убойный момент упустил Магаль, которому подарили мяч хозяева, но Купцов спас, а на исходе получаса дебютант "барсов" Митров выручил в ближнем бою после удара Галкина. "Крылатые быки" забили свой гол на 6 минут до перерыва - в доигровке после углового Корольков навесил с правого фланга, а Тарасенко идеально пробил головой в дальний угол.
Долгое время команда Игоря Осинькина не могла найти пути к чужим воротам, но всё же на 78-й минуте Осипов, получив мяч от Магаля на правом краю штрафной, ударом почти с нулевого угла прошил Купцова. А уже в компенсированное время Мециев просто вынес мяч вперед, однако Купцов и Захаржевский не разобрались на линии штрафной, чем воспользовался джокер Фёдоров, спокойно поразивший пустые ворота. 1:2 - "Сочи" уже в третий раз в этом сезоне добивается волевой победы, и всякий раз победные мячи оформляет Захар, "барсы" выходят на второе место, опережая "Велес" по дополнительным показателям.
Очередная минимальная победа "Спартака"
"Спартак" после поражения от "Торпедо", которые стало первым в сезоне, выиграл два матча кряду со счётом 1:0, и игра с "Нефтехимиком" эту серию продолжила. Давненько не забивавший Калмыков не попал в ворота из штрафной, в ответ Алейников своим ударом пощупал перекладину, а за 10 минут до перерыва красно-белые отличились - Каптилович головой скинул мяч в центр штрафной, а Маляров в падении переправил мяч в сетку.
Во второй половине Мукба со штрафного с левого фланга неожиданно направил мяч в дальний угол, но попал в перекладину, а на отскоке спартаковцам повезло. В концовке Калмыков снова не смог попасть в створ ударом с правого края штрафной, а финальный свисток возвестил о победе "Спартака". 1:0 - красно-белые на втором месте по потерянным очкам, "Нефтехимик" остается единственной командой, которая не играет вничью.
Разгром "Енисея" в Волгограде и отставка Сергея Ташуева
Кризисные "Ротор" и "Енисей" выясняли отношения в Волгограде, но борьбы в этой встрече не получилось. В самом начале Эмерсон из вратарской мог огорчить ворота бывшей команды, но Опарин спас в ближнем бою, но на 14-й минуте Хитяев прострелил с правого фланга, Богатырёв по мячу не попал, а Эльдарушев был точен. А затем Покидышев пробил с линии штрафной, а рикошет от защитника стал фатальным для Опарина. Не выручил Михаил и в самом начале второго тайма, когда Симонян нанес прямой удар со штрафного с левого фланга.
Гости вскоре получили возможность один мяч отыграть, Мазурин заработал пенальти, однако вернувшийся в "Енисей" Раткович не смог переиграть с "точки" Чагрова. Концовку красноярцы провели в меньшинстве после удаления Ломакина, который опасно сыграл у чужой штрафной, а разгром довершил Хубулов, точно пробивший головой после навеса Симоняна. 4:0 - "Ротор" победил впервые за месяц, а вот "Енисей" продлил безвыигрышную серию до семи матчей. А во вторник появились новости, что Сергей Ташуев планирует покинуть красноярский клуб.
Жаркие концовки в Екатеринбурге и Набережных Челнах
"Шинник" и "Урал", которые проиграли в этом сезоне всего по разу, играли между собой в Ярославле. Первый тайм не принес сверхопасных моментов, зато запомнился обилием жёлтых карточек. Удивительно - в матче случилось тринадцать фолов, и девять из них обернулись предупреждениями, причём у ярославцев было пять из пяти - правда, Самойлов получил предупреждение за разговоры. В середине второго тайма убойный момент упустил Фуррье, после аута пробивший с разворота рядом со штангой, а вскоре Берти немного не попал обводящим ударом.
Гром грянул на 89-й минуте - Итало, казалось, остановил атаку ярославцев, однако Азявин с подбора нанес сильный и точный удар в дальний верхний угол. Впрочем, "шмели" успели сравнять счёт - после навеса с углового Секулич обработал мяч и ткнул его в дальний угол. 1:1 - беспроигрышная серия "Урала" в первенстве достигла восьми матчей, "Шинник" не проигрывает в шести турах.
Чуть раньше "КАМАЗ" принимал "Челябинск" и намеревался прервать серию поражений в Набережных Челнах - ранее команда Антона Хазова не набрала дома ни одного очка. "Челябинск" также стартовал явно ниже ожиданий, плюс в команде периодически возникают конфликты Романа Пилипчука с футболистами. В первом тайме хороший шанс не использовал Семёнов, а у гостей издали пытался стрелять Гаджимурадов.
Казалось, что соперники в итоге согласны на нулевую ничью, однако на 90-й минуте рейд Солодухина в чужую штрафную привёл к фолу и пенальти, который уверенно реализовал спартаковский воспитанник Лайкин. Но отпраздновать победу хозяевам не удалось - на четвертой добавленной минуте заброс в штрафную и рикошет от головы челнинца привел к точному удару Гаджимурадова в борьбе с Поповым. 1:1 - "КАМАЗ" упустил шанс покинуть зону вылета, "Челябинск" не побеждает в шести последних турах.
Результативные ничьи в Уфе, Туле и Рощино
В "Уфе" местная команда принимала "Волгу", в прошлом сезоне команды боролись за выживание, а вот в этом стартовали по-разному - в Ульяновске случилась первая тренерская отставка сезона. Первый тайм получился скудным на моменты, но после перерыва гости вышли вперед - Багателия после навеса с правого фланга подкараулил отскок и вонзил мяч в "девятку" ворот юбиляра Беленова. Александр чуть раньше провёл 200-й матч за "Уфу", а непосредственно в день игры отмечал 40-й день рождения.
Впрочем, уфимцы через 20 минут уже были впереди - сначала после навеса Липового с углового Кутин скинул мяч на дальнюю штангу, а Ортис точно пробил головой, а затем Гонгадзе во втором туре подряд отличился прямым ударом со штрафного. Впрочем, гости также смогли забить со штрафного - Саплинов метров с 35 нанес удар с отскоком от газона, и мяч зашел точно в уголок. А уже в компенсированное время ещё один "стандарт" в исполнении Саплинова не стал победным из-за великолепного прыжке Беленова. 2:2 - "Уфа" по-прежнему не проигрывает дома, а "Волга" не проигрывает в четырёх турах после отставки Михаила Белова.
"Арсенал" после кубковой неудачи расстался с Дмитрием Гунько, а пока Тула в ожидании возвращения Дмитрия Аленичева испытала всю гамму эмоций в игре против "СКА-Хабаровска". В середине первого тайма дальневосточники вышли вперед - после навеса Борисова Мелихов ошибся на выходе в борьбе с Глотовым, и Степан добавил мяч с близкого расстояния. Однако перед перерывом Глушков заработал пенальти, который реализовал Магомедов, хотя Штепа даже зацепил мяч ногой.
Хабаровчане в этой встрече нанесли 26 ударов, показав едва ли не лучшую ударную активность в этом сезоне, но на исходе зевнули рывок Рейеса, который после передачи Шамкина добрался до штрафной и переиграл Штепу. Мелихов в концовке спас после убойного удара новичка армейцев Максимова, однако на 90-й минуте хабаровчане всё-таки спаслись - Горелишвили здорово пробил с отскока с 12 метров точно в ближний угол. Последнее слово осталось за Штепой, который парировал удар Жамалетдинова в упор. 2:2 - "СКА-Хабаровск" всего лишь во второй раз в чемпионате не проигрывает, а "Арсенал" будет пытаться улучшить турнирное положение уже с новым-старым тренером.
Драматичным получился и матч в Рощино между двумя новичками Первой лиги. И "Ленинградец", и "Текстильщик" стартовали достаточно блекло, но всё-таки коллектив из Ленинградской области на своём поле стабильно набирает очки. Команде Александра Шмарко удалось забить достаточно быстро - Стефанович после проникающей передачи Родина точно пробил с 15 метров. Под осенним дождём дальние удары также имели место в этой встрече, но вратари тащили, а вот после перерыва гости забили эффектный гол - Иванников навесил с левого фланга, а Библик в падении ткнул мяч в дальний верхний угол.
Крайне резонансный эпизод случился на 85-й минуте - хозяева забили после углового и даже начали праздновать, но гол после судейского совещания был отменен, гости быстро разыграли свободный удар и провели стремительную контратаку, в которой вышедший на замену Помалюк ассистировал другому джокеру Филёву. Впрочем, "Ленинградец" ответил сопернику по-спортивному - Яковлев после передачи Родина нанес отличный обводящий удар с левого края штрафной. Автор ассистенского дубля в концовке мог забить и победный, но в ворота не попал. 2:2 - "Ленинградец" сохраняет 3-очковый отрыв от "Текстильщика", который не покинул зону вылета.
Фото: ФНЛ
Победный дубль Грулёва в Химках и характер "Сочи". Обзор 11-го тура Первой лиги
Дубль Грулёва принёс "Нижнему Новгороду" победу над "Торпедо", "Сочи" перевернул игру с "Велесом" и вышел на второе место, "Ротор" отправил Ташуева в отставку, а сразу пять встреч завершились вничью.
ФК "Нижний Новгород"