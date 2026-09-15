Полузащитник московского "Спартака" Жедсон Фернандеш победил в голосовании болельщиков и стал лучшим игроком по итогам 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
Португальский хавбек обошел нападающего Владислава Шитова из "Крыльев Советов", защитника "Факела" Клейтона, вингера "Зенита" Максима Глушенкова, вратаря "Оренбурга" Богдана Овсянникова, защитника "Рубина" Андерсона Аройо, форварда "Ахмата" Максима Самородова, а также защитника "Акрона" Родриго Эсковаля.
Источник: РПЛ
Футболист "Спартака" признан лучшим игроком 8-го тура РПЛ
Объявлен лучший игрок по итогам минувшего 8-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"