Карпин объяснил невызов Захаряна в сборную России

"Когда мы включали его в расширенный список, я общался напрямую со спортивным директором "Реал Сосьедада". Он говорил, что матчей в этой части сезона будет достаточно, и рассчитывал, что Арсен будет получать игровое время.
Но в последнем матче он сыграл только пять минут, и это всё его игровое время. Информации по нему слишком мало. Но мы, естественно, следим за ним, и со счетов его никто не списывает", - сказал Карпин пресс-службе РФС.
Арсен Захарян выступает в составе испанского "Реала Сосьедад" с августа 2023 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник суммарно провел 8 минут в двух матчах Ла Лиги. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
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