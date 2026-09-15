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Карпин объяснил невызов Захаряна в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об отсутствии Арсена Захаряна в итоговой заявке на ближайшие матчи.
Фото: РФС
Российский специалист заявил, что Арсен Захарян не был включен в итоговую заявку сборной, так как провел малое количество игрового времени в текущем сезоне. Он отметил, что тренерский штаб продолжает следить за футболистом.

"Когда мы включали его в расширенный список, я общался напрямую со спортивным директором "Реал Сосьедада". Он говорил, что матчей в этой части сезона будет достаточно, и рассчитывал, что Арсен будет получать игровое время.

Но в последнем матче он сыграл только пять минут, и это всё его игровое время. Информации по нему слишком мало. Но мы, естественно, следим за ним, и со счетов его никто не списывает", - сказал Карпин пресс-службе РФС.

Арсен Захарян выступает в составе испанского "Реала Сосьедад" с августа 2023 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник суммарно провел 8 минут в двух матчах Ла Лиги. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Сегодня, 15 сентября, стала известна окончательная заявка сборной России на матчи с Нигерией, Намибией и Ираном. В нее вошли 29 футболистов.

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