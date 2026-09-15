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Гендиректор тульского "Арсенала": цель Аленичева - выход в РПЛ

Генеральный директор тульского "Арсенала" Валерий Гриньковский высказался о задаче Дмитрия Аленичева в клубе.
Фото: ФК "Арсенал" Тула
Валерий Гриньковский заявил, что в клубе верят в нового тренера.

"Цель, поставленная нашим губернатором, одна - выход в РПЛ. И мы все уверены, что Дмитрий Анатольевич сумеет решить эту поставленную задачу.
А мы в свою очередь готовы ему в этом помочь. Вместе нам по силам это сделать. Думаю, "Арсенала" не хватает в высшей лиге нашего футбола", - сказал Гриньковский "Спорт-Экспрессу".

Сегодня, 15 сентября, пресс-служба тульского "Арсенала" объявила о назначении Дмитрия Аленичева главным тренером. Ранее он возглавлял клуб с 2011 по 2015 год. Под его руководством команда провела 101 матч, одержала 52 победы, 17 раз сыграла вничью и потерпела 32 поражения.

На данный момент "Арсенал" занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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