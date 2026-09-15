Гендиректор тульского "Арсенала": цель Аленичева - выход в РПЛ

"Цель, поставленная нашим губернатором, одна - выход в РПЛ. И мы все уверены, что Дмитрий Анатольевич сумеет решить эту поставленную задачу.А мы в свою очередь готовы ему в этом помочь. Вместе нам по силам это сделать. Думаю, "Арсенала" не хватает в высшей лиге нашего футбола", - сказал Гриньковский "Спорт-Экспрессу".
Сегодня, 15 сентября, пресс-служба тульского "Арсенала" объявила о назначении Дмитрия Аленичева главным тренером. Ранее он возглавлял клуб с 2011 по 2015 год. Под его руководством команда провела 101 матч, одержала 52 победы, 17 раз сыграла вничью и потерпела 32 поражения.
На данный момент "Арсенал" занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.