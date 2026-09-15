Прощаемся с РПЛ до октября: превью 9-го тура, который пройдет посреди этой недели

«Спартак» — «Факел»
В прошлом туре москвичи неожиданно крупно переиграли неуступчивый «Ростов» (3:0). Эта победа прервала двухматчевую безвыигрышную серию красно-белых (ничья и поражение). Команда Хуана Карлоса Карседо набрала 16 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице.
Воронежцы в минувшем туре сыграли дома вничью с «Балтикой» (2:2). Причем дважды в этом чемпионате ворота калининградцев ранее поражали только ЦСКА и «Спартак». Подопечные Олега Василенко набрали третье очко и по-прежнему находятся в подвале чемпионата, занимая последнюю, 16-ю позицию.
«Родина» — «Рубин»
В прошлом туре дебютант РПЛ проиграл на выезде «Крыльям Советов» (1:2). Это поражение стало для них четвертым подряд, а серия без побед достигла уже пяти туров кряду. На международную паузу подопечные Хуана Диаса могут уйти, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу.
Казанцы в прошлом туре сыграли в гостях вничью с ЦСКА (1:1). На стартовом отрезке сезона это уже пятый подобный результат для команды Франка Артиги. Интересно, что все ничьи «рубиновые» штампуют именно со счетом 1:1. По итогам тура команда располагается ровно посередине общего зачета, занимая 8-ю строчку.
«Локомотив» — «Крылья Советов»
«Железнодорожники» в прошлом туре уступили в гостях «Зениту» (1:2). Красно-зеленые вели в счете, но не сумели увезти очки с «Газпром Арены». Это поражение стало для коллектива Михаила Галактионова четвертым в текущем чемпионате при трех ничьих и одной победе. После 8 туров красно-зеленые продолжают идти в зоне стыков, занимая 13-ю позицию в общем зачете.
В минувшие выходные самарцы разобрались у себя дома с «Родиной» (2:1). Таким образом команда Сергея Булатова продлила свою беспроигрышную серию до четырех игр подряд (2 победы и 2 ничьих), что позволило ей подняться на 10-е место в чемпионате.
«Балтика» — «Зенит»
В прошлом туре калининградцы едва спаслись в Воронеже в матче против «Факела» (2:2). «Балтийцы» уступали по ходу встречи с разницей в два мяча, однако сумели вырвать ничью на 90+5-й минуте встречи. Подопечные Талалаева занимают 7-е место в турнирной таблице, а матч против действующего чемпиона России станет для них последним без дисквалифицированного главного тренера.
Петербуржцы в прошлом туре одержали волевую победу на своем поле над «Локомотивом» (2:1). Сине-бело-голубые продолжают чередовать поражения с победами, но несмотря на это держатся в группе лидеров. В их копилке 15 набранных баллов и 5 очков отставания от первого места.
«Оренбург» — «Краснодар»
Оренбуржцы в прошлом туре минимально уступили в гостях московскому «Динамо» (0:1). Беспроигрышная серия команды Ильдара Ахметзянова оборвалась на 5 матчах (5 ничьих). В турнирной таблице «Оренбург» располагается на 11-й строчке, имея в своем активе на данном этапе 8 очков.
В прошлом туре краснодарцы вновь оступились, сыграв дома вничью с одним из аутсайдеров чемпионата «Акроном» (1:1). Один набранный балл был добыт «быками» в концовке, благодаря голу Боселли на 88-й минуте. «Черно-зеленые» буксуют во втором туре подряд и подпускают тем самым конкурентов все ближе.
«Акрон» — «Ахмат»
В прошедшем туре тольяттинцы увезли ничью из Краснодара (1:1), а могли рассчитывать и на большее, не пропусти они на последних минутах игры. Эта ничья стала для них третьей кряду, тогда как побед все еще нет. В РПЛ подопечные Срджана Благоевича идут 14-ми, набрав за это время 5 очков.
Грозненцы в прошлом туре одержали домашнюю победу над махачкалинским «Динамо» (3:2). Благодаря этому серия команды без поражений достигла 4-х матчей (две победы, две ничьих), а в таблице удалось поправить свое положение и переместиться на 9-е место.
«Ростов» — «Динамо»
Южане в прошлом туре разгромно проиграли на выезде «Спартаку» (0:3). На счету подопечных Джонатана Альбы две победы в нынешнем чемпионате, две ничьих и уже четыре поражения. После такого результата ростовчане опустились на 12-ю позицию в общем зачете.
В прошлом туре бело-голубые вырвали в концовке победу над «Оренбургом» (1:0). Эта победа стала для них четвертой подряд и пятой в 6 последних турах. Удачная серия подняла команду в топ-3.
«Динамо» Махачкала — ЦСКА
В прошлом туре махачкалинцы дважды вели на выезде в счете в игре с «Ахматом», но по итогу уступили (2:3). Однако несмотря на поражение динамовцы остались на шестой позиции в таблице и опережают ближайших преследователей на один балл.
«Армейцы» в прошлые выходные поделили очки у себя дома с «Рубином» (1:1). Тем не менее команда Дмитрия Игдисамова продолжает быть одной из тех, кто еще не познал горечь поражения. Красно-синие набрали 16 очков и идут в четырех очках от лидера пелотона.
Фото: РПЛ, ФК "Зенит", ФК "Спартак"