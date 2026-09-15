В "Факеле" заявили, что трансферная кампания клуба не завершена

"Трансферная кампания "Факела" еще не завершена — есть свободные агенты и время на их подписание. Почему нет?
Если будет хороший игрок, который по стечению обстоятельств оказался свободен, мы можем вступить в переговоры. То, что мы сделали на рынке на сегодняшний день, я оценил бы на 3,5 из 5", - сказал Пименов.
По итогам 8 прошедших туров Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 "Факел" набрал всего три очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу. Воронежская команда еще не одержала в чемпионате ни одной победы, трижды сыграла вничью и потерпела пять поражений.
Завтра, 16 сентября, воронежцы сыграют на выезде против московского "Спартака". Игра 9-го тура пройдет на "Лукойл Арене" и начнется в 18:30 по местному времени.
Источник: "Чемпионат"