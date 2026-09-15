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В "Факеле" заявили, что трансферная кампания клуба не завершена

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов высказался о работе клуба этим летом на трансферном рынке.
Фото: ФК "Факел"
"Трансферная кампания "Факела" еще не завершена — есть свободные агенты и время на их подписание. Почему нет?

Если будет хороший игрок, который по стечению обстоятельств оказался свободен, мы можем вступить в переговоры. То, что мы сделали на рынке на сегодняшний день, я оценил бы на 3,5 из 5", - сказал Пименов.

По итогам 8 прошедших туров Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 "Факел" набрал всего три очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу. Воронежская команда еще не одержала в чемпионате ни одной победы, трижды сыграла вничью и потерпела пять поражений.

Завтра, 16 сентября, воронежцы сыграют на выезде против московского "Спартака". Игра 9-го тура пройдет на "Лукойл Арене" и начнется в 18:30 по местному времени.

Источник: "Чемпионат"

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