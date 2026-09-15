По информации источника, Ролан Гусев является приоритетным вариантом для "МЛ Витебск". Стороны находятся в активных переговорах.
Гусев возглавлял московское "Динамо" с ноября 2025 по май 2026 года. Под его руководством команда провела 20 матчей, одержала 9 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений в прошедшем сезоне.
"МЛ Витебск" является действующим чемпионом Белоруссии.
Источник: журналист Анар Ибрагимов
Ролан Гусев может возглавить клуб из Белоруссии
Бывший главный тренер московского "Динамо" Ролан Гусев может продолжить карьеру в другой стране.
Фото: ФК "Динамо"