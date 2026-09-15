Матчи Скрыть

Ташуев покинул пост главного тренера "Енисея" - источник

Сергей Ташуев покинул пост главного тренера красноярского "Енисея".
Фото: ФК "Енисей"
По информации источника, стороны договорились о расторжении контракта. Сегодня, 15 сентября, команде объявили об уходе тренера.

Сергей Ташуев возглавлял "Енисей" с конца декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 11 матчей, одержала 3 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения. Соглашение клуба с российским специалистом было рассчитано до конца июня 2027 года.

Источник: Telegram-канал "ФНЛ с Ильёвым"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится