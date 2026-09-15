По информации источника, стороны договорились о расторжении контракта. Сегодня, 15 сентября, команде объявили об уходе тренера.
Сергей Ташуев возглавлял "Енисей" с конца декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 11 матчей, одержала 3 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения. Соглашение клуба с российским специалистом было рассчитано до конца июня 2027 года.
Источник: Telegram-канал "ФНЛ с Ильёвым"
Ташуев покинул пост главного тренера "Енисея" - источник
Сергей Ташуев покинул пост главного тренера красноярского "Енисея".
Фото: ФК "Енисей"