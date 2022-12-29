- Ивич уйдет после 3 января из нашего клуба в "Краснодар"? Мы не реагируем на слухи и спекуляции прессы, - приводит комментарий пресс-атташе "СЭ".
Ранее СМИ сообщили, что наставник "Маккаби" Тель-Авив Владимир Ивич близок к тому, чтобы возглавить "Краснодар". "Быки" готовы заплатить компенсацию израильтянам в размере 500 тысяч евро. Оклад сербского специалиста будет составлять примерно 2 миллиона евро. Под руководством Ивича израильский клуб занимает 2 место в израильском первенстве. Команда набрала 35 очков после 15 сыгранных туров. Сам наставник отказался комментировать свое назначение в "Краснодар".
"Краснодар" ушел на зимний перерыв на 7 месте после 17 туров, набрав 25 баллов. По данным различных источников, руководство краснодарского клуба намерено отправить нынешнего наставника команды Александра Сторожука.
"Маккаби" Тель-Авив: Ивич уйдет после 3 января в "Краснодар"? Это слухи и спекуляции прессы
Пресс-атташе "Маккаби" Тель-Авив Омер Ронен отреагировал на появившуюся информацию о том, что наставник команды Владимир Ивич уйдет в "Краснодар".
Фото: Global Look Press