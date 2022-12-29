Журналист Ильев: в "Пари НН" решили назначить на пост главного тренера Горлова

Наставник "Енисея" Артем Горлов, с большой долей вероятности, возглавит "Пари НН".

Фото: ФК "Енисей"

По данным источника, руководство "Пари НН" приняло решение по поводу кандидатуры нового наставника команды. Им станет нынешней 35-летний тренер "Енисея" Артем Горлов. Российский специалист вчера встречался с кураторами с руководителями нижегородского клуба. Горлову было показано клубное устройство и проведена экскурсия по Нижнему Новгороду. Теперь клубу и тренеру нужно договорится о досрочном расторжении контракта с "Енисеем".



"Пари НН" начинал нынешний сезон РПЛ под руководством Михаила Галактионова. Нижегородская команда ушла на зимний перерыв на 12 строчке, набрав 19 баллов. "Енисей" выступает в Первой лиге и с 34-ю очками после 20 матчей идет на 4 месте.



Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Ильева