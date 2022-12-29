По данным источника, руководство южан предложило греческому коллективу компенсацию в размере 2,5 млн евро за игрока. Футболисту "быки" готовы платить 1 млн за сезон.
Отмечается, что "Арис" согласен продать Мансини, но аргентинец не считает вариант с переходом в "Краснодар" приоритетным. 26-летний хавбек возьмет паузу в переговорах и рассмотрит предложения от других команд.
Мансини успел провести 12 матчей в нынешнем сезоне чемпионата Греции и записать на свой счет 3 гола и 3 результативные передачи.
Источник: Sport24
Sport24: "Краснодар" готов выплатить "Арису" 2,5 млн евро за полузащитника Мансини
"Краснодар" намерен подписать полузащитника "Ариса" Даниэля Мансини.
Фото: Getty Images