Анчелотти – о Месси: от меня вы никогда не услышите, что Лионель — лучший игрок в истории

Главный тренер мадридского " Реала " Карло Анчелотти заявил, что не готов назвать форварда сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Фото: Getty Images

"Месси — лучший игрок в истории? Я не знаю, лучший ли он. От меня вы никогда не услышите, что Месси — лучший игрок в истории. Мне нравится очень много хороших игроков… Я тренирую обладателя "Золотого мяча" каждый день", — цитирует Анчелотти Marca.



Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в завершившемся розыгрыше турнира, который проходил в Катаре. В финале бело-голубые оказались сильнее предыдущих победителей мундиаля – Францию. Встреча завершилась в серии пенальти.



25-летний нападающий забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи в семи матчах ЧМ-2022.