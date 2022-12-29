"Вопросов много, но нет времени изучать каждую деталь. Если не перейдем в АФК, то возьмемся за наш российский футбол. Можно попробовать взять паузу. Легионеры будут приезжать в Россию, потому что у нас есть финансовые возможности", - цитирует тренера Sport24.
Изначально планировалось, что вопрос о переходе Российского футбольного союза в АФК будет вынесен на обсуждение 23 декабря в ходе заседания исполкома. После его завершения президент РФС Александр Дюков сообщил, что решение будет принято 27 декабря. Позднее стало известно о переносе голосования на 31 число.
Ташуев – об АФК: нет времени изучать каждую деталь. Если останемся в УЕФА, возьмемся за наш футбол
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев поделился мнением о возможности перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию.
Фото: ФК "Зенит"