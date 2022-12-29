"Лично я считаю Промеса лучшим футболистом 2022 года. Квинси тянет "Спартак", он лидер. Хоть я и не сильно люблю красно-белых, но Промес на данный момент — самый сильный игрок в РПЛ", - цитирует функционера "РБ Спорт".
Промес вышел на поле в 16-ти матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 14 голов и 6 результативных передач. 30-летний голландец делит первое место в списке бомбардиров действующего чемпионата с форвардом "Крыльев Советов" Владимиром Сычевым.
Орещук: я несильно люблю "Спартак", но Промес – лучший футболист 2022 года
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук поделился мнением, кто является лучшим игроком 2022 года.
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