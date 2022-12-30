"Лучший игрок в этом году был Кривцов, который выступает в "Краснодаре". Его игра мне оставила очень хорошее впечатление, достаточно высокий потенциал для игрока национальной сборной. Естественно, Кривцов способен заиграть в будущем в топ-клубе", — цитирует Бышовца Metaratings.
Кривцов вышел на поле в 14-ти матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги. 20-летний хавбек записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.
"Краснодар" завершил первую часть чемпионата на восьмом месте в турнирной таблице – южане набрали 25 очков в 17-ти встречах.
Бышовец: лучший футболист РПЛ в 2022 году – Никита Кривцов. Он способен заиграть в топ-клубе
Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о лучшем игроке РПЛ в 2022 году.
Фото: РФС