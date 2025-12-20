Матчи Скрыть

"После драки кулаками не машут": Погребняк - о спорах вокруг гола Аршавина

Экс-игрок "Зенита" Павел Погребняк прокомментировал информацию о возможном изменении авторства гола Андрея Аршавина в товарищеской встрече сборной России против Германии.
Фото: ФК "Зенит"
Встреча состоялась в 2005 году, команды забили друг другу по два мяча.

Сообщается, что забитый мяч могут официально переписать на Александра Кержакова. Если это произойдет, нападающий сравняется по количеству голов за национальную команду с Артемом Дзюбой, который является лучшим бомбардиром сборной с 31 голом в активе.

Погребняк отметил, что не считает подобные изменения принципиальными, однако призвал дождаться официального решения.

- Честно говоря, все равно, кто на первом месте. Но надо дождаться официального решения. Наверное, не совсем правильно так пересматривать голы - после драки кулаками не машут, - передаёт слова Погребняка "СЭ".

20 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что, по его данным, ФИФА рекомендовала пересмотреть эпизод и засчитать гол, ранее записанный на Аршавина, в пользу Кержакова. Однако окончательное решение остаётся за РФС.

